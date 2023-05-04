Бойцы российских сил специального назначения готовятся к боям в зоне специальной операции на Украине.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В тыловой зоне спецоперации бойцы СпН совершенствуют навыки скрытного передвижения в условиях разного рельефа данной местности, наблюдения за врагом, а также оттачивают точность стрельбы из различного оружия на больших дистанциях.
Бойцы СпН особое внимание уделяют отработке тактики в составе мобильных штурмовых подразделений, выполняющих захват позиций противника на передовой, а также опорных пунктов неприятеля.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.