РВ: спецназ России готовится к боям в зоне спецоперации

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы российских сил специального назначения готовятся к боям в зоне специальной операции на Украине.

Фото: mil.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В тыловой зоне спецоперации бойцы СпН совершенствуют навыки скрытного передвижения в условиях разного рельефа данной местности, наблюдения за врагом, а также оттачивают точность стрельбы из различного оружия на больших дистанциях.

Бойцы СпН особое внимание уделяют отработке тактики в составе мобильных штурмовых подразделений, выполняющих захват позиций противника на передовой, а также опорных пунктов неприятеля.

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