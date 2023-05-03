Эксперт объяснил, почему Киев медлит с контрнаступлением: "Героям реально страшно"

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ не начинают разрекламированное наступление, поскольку понимают, что "контрнаступ" обязательно приведёт к большим потерям, да ещё высока вероятность потерпеть сокрушительное поражение, а сам лидер Незалежной Владимир Зеленский может запросто лишиться жизни.

Фото: .thetimes.co.uk

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Существуют страхи — а вдруг не получится. Этими страхами пытается оперировать Киев, потому что наступать они не хотят, понимая все риски. А если неудачное наступление, а если разобьют? А мало того, если ВС РФ перейдут ещё в контрнаступление? Это придется оставить какие-то крупные территории, и это неизбежно станет известно на Западе", — в эфире телеканала "Таврия" сказал эксперт.

По его словам, каким бы ни был наркоманом Зеленский, он, имея под рукой западных охранников, понимает, что его "грохнут в итоге". Объявят, что это теракт и поставят там кого-нибудь другого.

Боевики ВСУ тем более понимают, что они вообще подневольные люди, и приказ о наступлении подписывает какой-то "дядя". Но "героям" там реально страшно, подытожил Онуфриенко.