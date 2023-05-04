Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал атаку на Кремль "ужасной ошибкой" Зеленского

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о последствиях нанесения удара по Кремлю.

Фото: lentka.com

"Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку", — сказал Джонсон, видео с комментарием аналитика доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

Как подчеркнул эксперт, таким же образом поступили нацисты. Их остановил СССР, напомнил специалист. По его мнению, после происшествия россияне объединятся против врага. Джонсон отметил, что оно произошло накануне Дня Победы.

Аналитик обвинил Зеленского в попытках обострить конфликт. Президент Украины намерен спровоцировать Москву, вынудить военно-политический блок НАТО присоединиться к вооружённому столкновению, заявил эксперт.

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