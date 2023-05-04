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Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал атаку на Кремль "ужасной ошибкой" Зеленского

0:52
Силовые структуры

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о последствиях нанесения удара по Кремлю.

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал атаку на Кремль "ужасной ошибкой" Зеленского
Фото: lentka.com

"Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку", — сказал Джонсон, видео с комментарием аналитика доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

Как подчеркнул эксперт, таким же образом поступили нацисты. Их остановил СССР, напомнил специалист. По его мнению, после происшествия россияне объединятся против врага. Джонсон отметил, что оно произошло накануне Дня Победы.

Аналитик обвинил Зеленского в попытках обострить конфликт. Президент Украины намерен спровоцировать Москву, вынудить военно-политический блок НАТО присоединиться к вооружённому столкновению, заявил эксперт.

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💥АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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