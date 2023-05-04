ТАСС: крупная колонна техники ВСУ направлена в сторону Северска для атаки на Кременную

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Крупная колонна украинской техники выдвинулась в сторону Северска для последующей атаки на Кременную в Луганской Народной Республике.

Фото: Министерство обороны Украины

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры ЛНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести основной или отвлекающий удар на Кременском и Лисичанском направлениях спецоперации.

"Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска", — подтвердил источник агентства.

Ранее российские десантники сняли на видео момент штурма и зачистки украинского опорного пункта в лесах, расположенных неподалёку от Кременной. Бойцам РФ удалось взять в плен двух солдат ВСУ в этом районе боестолкновений.

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