Крупная колонна украинской техники выдвинулась в сторону Северска для последующей атаки на Кременную в Луганской Народной Республике.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры ЛНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести основной или отвлекающий удар на Кременском и Лисичанском направлениях спецоперации.
"Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска", — подтвердил источник агентства.
Ранее российские десантники сняли на видео момент штурма и зачистки украинского опорного пункта в лесах, расположенных неподалёку от Кременной. Бойцам РФ удалось взять в плен двух солдат ВСУ в этом районе боестолкновений.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.