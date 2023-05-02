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Бойцы ВДВ показали штурм и зачистку опорного пункта ВСУ в лесах Кременной

Силовые структуры

Разведывательные беспилотники ивановских десантников засняли штурм опорного пункта ВСУ в лесу возле населенного пункта Кременная.

Операторы дронов обнаружили в лесном массиве взводный опорный пункт украинских военнослужащих и передали координаты цели артиллерийскому расчёту.

После артподготовки неприятеля обстреляли из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов.

Штурмовикам удалось захватить двух пленных, оставшиеся боевики ВСУ отступили, бросив убитых и раненых сослуживцев, а также большое количество оружия.

Ранее военкоры рассказали, что украинское командование начало последнюю контратаку в Артёмовске, для чего в город были переброшены резервы.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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