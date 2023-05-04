"ПолитНавигатор": потерю Украиной территорий США представят как свою победу

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белый дом будет настойчиво толкать Киев на заморозку военного конфликта с потерей его территорий.

Фото: https://t.me/prchand/3189

Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

"США будут подавать потерю наших территорий и заморозку войны как победу США. То есть Байден не будет предателем для всего мира. Предателем будет Зеленский для Украины, а Байден будет победителем", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

Благодаря якобы американскому президенту Владимир Путин не захватил всю Незалежную, отметил эксперт, однако Путин и не хотел захватывать всю Украину и это выдуманная цель прикрыть то, что Кремлю позволили захватить те земли, которые ему реально нужны были.

Это будет поражение, но это реальность, которую укринцам будут выстраивать, подытожил Корнейчук.