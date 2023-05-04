Белый дом будет настойчиво толкать Киев на заморозку военного конфликта с потерей его территорий.
Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.
"США будут подавать потерю наших территорий и заморозку войны как победу США. То есть Байден не будет предателем для всего мира. Предателем будет Зеленский для Украины, а Байден будет победителем", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".
Благодаря якобы американскому президенту Владимир Путин не захватил всю Незалежную, отметил эксперт, однако Путин и не хотел захватывать всю Украину и это выдуманная цель прикрыть то, что Кремлю позволили захватить те земли, которые ему реально нужны были.
Это будет поражение, но это реальность, которую укринцам будут выстраивать, подытожил Корнейчук.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.