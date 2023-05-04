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"ПолитНавигатор": потерю Украиной территорий США представят как свою победу

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Силовые структуры

Белый дом будет настойчиво толкать Киев на заморозку военного конфликта с потерей его территорий.

"ПолитНавигатор": потерю Украиной территорий США представят как свою победу
Фото: https://t.me/prchand/3189

Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

"США будут подавать потерю наших территорий и заморозку войны как победу США. То есть Байден не будет предателем для всего мира. Предателем будет Зеленский для Украины, а Байден будет победителем", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

Благодаря якобы американскому президенту Владимир Путин не захватил всю Незалежную, отметил эксперт, однако Путин и не хотел захватывать всю Украину и это выдуманная цель прикрыть то, что Кремлю позволили захватить те земли, которые ему реально нужны были.

Это будет поражение, но это реальность, которую укринцам будут выстраивать, подытожил Корнейчук.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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