Хазин рассказал о бегущих на поклон к Путину американцах: им очень страшно

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские политические элиты готовы "бежать" к президенту РФ Владимиру Путину ради союза с РФ в поисках ресурса — или их участь будет весьма незавидной.

Фото: Правда.Ру

Об этом заявил политолог и экономист Михаил Хазин.

По его словам, США уже не могут вкладывать ресурсы в новые начинания. Инфраструктура Штатов, созданная в предыдущие годы, потребляет все имеющиеся ресурсы, объём которых стал резко сокращаться. Борьба за ресурсы и влияние ужесточилась, а требования к Белому дому усилились на фоне деградации политического руководства.

"Если какая-то группа в США начнёт проигрывать, я не исключаю, что она побежит к нам или к китайцам. Потому что для них потеря своего статуса внутри США куда важнее стратегического поражения Штатов, поскольку оно не ликвидирует страну — просто их влияние в мире станет сильно меньше. Если они проиграют, мы видим на примере скандалов с Хантером Байденом или Трампом. Могут посадить или уничтожить — очень страшно. Не удивлюсь, если в США сейчас начнётся колоссальный парад предателей", — подчеркнул Хазин в эфире "Соловьев LIVE".

В российской элите, привыкшей оглядываться на Запад, сегодня переосмысливают ситуацию, а в ЕС и Штатах сбежавших из РФ миллиардеров ждут серьёзные проблемы, подытожил Хазин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.