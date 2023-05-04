В разведке США рассказали о подготовке ВСУ к наступлению

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель американской национальной разведки Эрвил Хайнс сообщила, что Киев пока формулирует приоритеты планируемого контрнаступления.

Фото: Министерство обороны Украины

"ВСУ всё ещё финализируют время и масштаб операции", — добавила директор национальной разведки во время слушаний в сенате США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нидерландах сказал, что власти не рассматривают вариант, при котором Запад прекращает помогать Киеву из-за провального наступления. Вместе с этим глава государства потребовал от партнёров "чёткого сигнала" о вступлении страны в альянс НАТО в будущем.

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