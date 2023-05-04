Украинский лидер Владимир Зеленский заявил: в Киеве понимают, что страна не станет частью военно-политического блока НАТО из-за боевых действий на своей территории.
"Но мы бы хотели получить очень чёткий сигнал, что мы будем в НАТО после завершения конфликта", — подчеркнул президент во время выступления на пресс-конференции в Нидерландах.
Вместе с этим глава Украины заявил, что власти не рассматривают сценарий, при котором западные страны перестают оказывать ВСУ поддержку из-за провального контрнаступления.
Также Зеленский призвал использовать замороженные активы Москвы для восстановления украинской инфраструктуры. На Западе должны создать соответствующие механизмы, отметил руководитель государства.
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