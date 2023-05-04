Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог выделил шесть категорий людей, которым нельзя есть красное мясо
Зеленский ответил на угрозу Медведева, пообещавшего физически устранить украинского президента
Тюмень подверглась нашествию клопов
Эксперты рассказали о видах кист у собак: большинство нераковые
Обозреватель 19FortyFive описал "худший кошмар Байдена"
Врач назвал продукты, которые лучше всего подходят для профилактики заболеваний
Карелия — лучшее место для семейного летнего отдыха 2023
Помощник Вячеслава Зайцева раскрыл правду о смерти модельера: "Он не болел"
Политический эксперт Джаралла: покинувший Украину Зеленский со страхом ждёт реакцию Путина на удар по Кремлю

Зеленский потребовал от Запада "чёткого сигнала" о присоединении Украины к НАТО в будущем

0:47
Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил: в Киеве понимают, что страна не станет частью военно-политического блока НАТО из-за боевых действий на своей территории.

Зеленский потребовал от Запада "чёткого сигнала" о присоединении Украины к НАТО в будущем
Фото: ursa-tm.ru

"Но мы бы хотели получить очень чёткий сигнал, что мы будем в НАТО после завершения конфликта", — подчеркнул президент во время выступления на пресс-конференции в Нидерландах.

Вместе с этим глава Украины заявил, что власти не рассматривают сценарий, при котором западные страны перестают оказывать ВСУ поддержку из-за провального контрнаступления.

Также Зеленский призвал использовать замороженные активы Москвы для восстановления украинской инфраструктуры. На Западе должны создать соответствующие механизмы, отметил руководитель государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

💥АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

Покушение на Путина изменит характер СВО
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Последние материалы
Бундесвер по всей Германии зовет немцев "снова показать мощь"
Диетолог выделил шесть категорий людей, которым нельзя есть красное мясо
Зеленский потребовал от Запада "чёткого сигнала" о присоединении Украины к НАТО в будущем
Зеленский ответил на угрозу Медведева, пообещавшего физически устранить украинского президента
Опасные гастроли: Мариуполь стал фоном для нового фильма о СВО
Тюмень подверглась нашествию клопов
Эксперты рассказали о видах кист у собак: большинство нераковые
Обозреватель 19FortyFive описал "худший кошмар Байдена"
Врач назвал продукты, которые лучше всего подходят для профилактики заболеваний
Карелия — лучшее место для семейного летнего отдыха 2023
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников