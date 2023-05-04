Военкор Руденко опубликовал видеокадры с идущими под артиллерийским обстрелом солдатами ВС России

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию. Военный корреспондент Андрей Руденко разместил в своём Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлены идущие под артиллерийским обстрелом российские солдаты.

На кадрах видно, как по лесопосадке двигаются два бойца в полной выкладке. Вскоре в паре метров от одного из них детонирует артиллерийский снаряд. Однако военный не останавливается, а спокойно продолжает движение в прежнем темпе, не обращая внимания на взрыв.

Ранее сообщалось, что Алексей Леонков призвал ВС России нанести удар по СБУ и ГУР в центре Киева из-за атаки украинским дронов на Кремль.