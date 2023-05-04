Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию. Военный корреспондент Андрей Руденко разместил в своём Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлены идущие под артиллерийским обстрелом российские солдаты.
На кадрах видно, как по лесопосадке двигаются два бойца в полной выкладке. Вскоре в паре метров от одного из них детонирует артиллерийский снаряд. Однако военный не останавливается, а спокойно продолжает движение в прежнем темпе, не обращая внимания на взрыв.
Ранее сообщалось, что Алексей Леонков призвал ВС России нанести удар по СБУ и ГУР в центре Киева из-за атаки украинским дронов на Кремль.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.