МК: Леонков призвал ВС России нанести удар по СБУ и ГУР в центре Киева

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночной полёт дрона ВСУ над Кремлём практически у всех вызывает вопрос о том, как Россия ответит Киеву. Ведущий военный аналитик, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков высказал своё мнение в беседе с "МК".

Фото: u-f.ru

Он отметил, что Россия располагает широким инструментарием для ответа Украине.

"Отвечать на каком-то там политическом, экономическом, дипломатическом уровне нет смысла. Это всё - ерунда. Здесь должен быть только военный ответ. Иначе, как любят говорить японцы, произойдёт потеря лица со всеми вытекающими отсюда "харакири", — сказал Леонков.

Он предложил для начала нанести удары по штаб-квартирам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в центре Киева и "сравнять их с землёй". В этих местах разрабатываются операции с дронами.

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