Ночной полёт дрона ВСУ над Кремлём практически у всех вызывает вопрос о том, как Россия ответит Киеву. Ведущий военный аналитик, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков высказал своё мнение в беседе с "МК".
Он отметил, что Россия располагает широким инструментарием для ответа Украине.
"Отвечать на каком-то там политическом, экономическом, дипломатическом уровне нет смысла. Это всё - ерунда. Здесь должен быть только военный ответ. Иначе, как любят говорить японцы, произойдёт потеря лица со всеми вытекающими отсюда "харакири", — сказал Леонков.
Он предложил для начала нанести удары по штаб-квартирам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в центре Киева и "сравнять их с землёй". В этих местах разрабатываются операции с дронами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.