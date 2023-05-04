Под Угледаром Вооружённые силы Украины атаковали позиции российских войск. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны". Сообщается о боях в районе Никольского и Павловки.
Перед этим противник начал активную подготовку. Артиллерия украинских сил вела огонь по переднему краю фронта, применив ударные дроны.
Идут интенсивные бои с использованием всех видов вооружения. Военкоры отмечают, что это не крупное наступление.
Ранее репортёр Андрей Руденко опубликовал видеокадры с идущими под артиллерийским обстрелом солдатами ВС России. Произошла детонация боеприпаса рядом с военным, однако он спокойно продолжил свой путь.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.