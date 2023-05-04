РВ: войска ВС Украины атаковали позиции ВС России под Угледаром

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Угледаром Вооружённые силы Украины атаковали позиции российских войск. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны". Сообщается о боях в районе Никольского и Павловки.

Фото: https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2019/06/vsu_1_crm.jpg

Перед этим противник начал активную подготовку. Артиллерия украинских сил вела огонь по переднему краю фронта, применив ударные дроны.

Идут интенсивные бои с использованием всех видов вооружения. Военкоры отмечают, что это не крупное наступление.

Ранее репортёр Андрей Руденко опубликовал видеокадры с идущими под артиллерийским обстрелом солдатами ВС России. Произошла детонация боеприпаса рядом с военным, однако он спокойно продолжил свой путь.

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