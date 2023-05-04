Баранец рассказал о последствиях атаки беспилотников на Кремль: будем бить яростно

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Такими действиями, как атака дронов на Кремль в ночь на 3 мая, Украина только подливает масла в огонь. Это вынудит Москву действовать более жёстко и решительно, считает военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с iReactor.

Фото: Вадим Савицкий

Эксперт отметил, что подобными выходками Украина никак не ускорит завершение конфликта, а, наоборот, беспилотники над Москвой приведут лишь к эскалации проведения спецоперации.

"Россия будет проводить её более жёстко, более объёмно, нахально, решительно и отважно", — добавил Баранец.

Он считает, что теперь военные РФ будут бить ещё более яростно.

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