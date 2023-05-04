Такими действиями, как атака дронов на Кремль в ночь на 3 мая, Украина только подливает масла в огонь. Это вынудит Москву действовать более жёстко и решительно, считает военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с iReactor.
Эксперт отметил, что подобными выходками Украина никак не ускорит завершение конфликта, а, наоборот, беспилотники над Москвой приведут лишь к эскалации проведения спецоперации.
"Россия будет проводить её более жёстко, более объёмно, нахально, решительно и отважно", — добавил Баранец.
Он считает, что теперь военные РФ будут бить ещё более яростно.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.