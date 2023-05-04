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РВ: появились кадры сбития непонятного дрона над центром Киева

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Силовые структуры

Вечером в четверг в Киеве была слышна стрельба. Панику вызвал серьёзный беспилотник, который залетел в самый центр столицы Украины, преодолев все барьеры натовского и украинского ПВО. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Дрон теробороновцам удалось сбить. В Сети очевидцы публикуют кадры с моментом поражения аппарата. Обломки его упали на землю, вызвав пожар.

Однако до сих пор непонятно, какой именно это был дрон. Некоторые эксперты пишут, что это был российский "Форпост", но в этом есть большие сомнения, отметили военкоры.

Украинские ресурсы рапортуют о поражении "Герани". Но это, разумеется, не "Герань", написал военный журналист Юрий Котенок.

Аппарат по контуру больше соответствует "Байрактару". И не исключено, что ВСУ "завалили" свой агрегат, заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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