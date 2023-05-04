Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал лучший способ остановки контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ).
"В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Это великий уравнитель для того момента, когда будет явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника", — отметил Рогозин.
Он считает, что наилучшим способом остановить наступление будет применение ТЯО, с понятными последствиями, но другого варианта нет.
Рогозин также подчеркнул, что российские военные ждут наступления ВСУ и готовы к нему.
"Мы понимаем, что будет очень тяжело, но покидать позиции никто не собирается", — заключил политик.
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