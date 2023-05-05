В Черниговской области авиационным ударом поражён пункт временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.
По его словам, удар по иностранным инструкторам, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го батальона 119-й бригады теробороны вооружённых сил Украины (ВСУ) был нанесён оперативно-тактической группировкой ВКС России в районе населённого пункта Лизуновка.
Пресс-секретарь также заявил, что уничтожены две группы украинских диверсантов и сорвана ротация четырёх подразделений ВСУ на Купянском направлении в ЛНР.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении свыше 200 элитных спецназовцев ВСУ ракетным ударом в Константиновке в ДНР.
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