ВКС России поразили пункт дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Черниговской области авиационным ударом поражён пункт временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.

Фото: https://t.me/starukhofficial

По его словам, удар по иностранным инструкторам, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го батальона 119-й бригады теробороны вооружённых сил Украины (ВСУ) был нанесён оперативно-тактической группировкой ВКС России в районе населённого пункта Лизуновка.

Пресс-секретарь также заявил, что уничтожены две группы украинских диверсантов и сорвана ротация четырёх подразделений ВСУ на Купянском направлении в ЛНР.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении свыше 200 элитных спецназовцев ВСУ ракетным ударом в Константиновке в ДНР.

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