Российская авиация нанесла мощный удар по скоплению украинских боевиков в районе коксохимического завода. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
По их данным, ВКС РФ уничтожили одну из позиций противника на Авдеевском направлении, которая была размещена на отвале крупнейшего в Европе коксохимического предприятия.
"Авдеевка содрогнулась от взрыва", — отметили военкоры.
Боевики ВСУ соорудили в городе мощный укрепрайон, поэтому в регионе активно работает российская авиация, уничтожая фортификационные сооружения противника.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.