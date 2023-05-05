РВ: ВКС России нанесли мощный авиаудар по позициям ВСУ в Авдеевке

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация нанесла мощный удар по скоплению украинских боевиков в районе коксохимического завода. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

По их данным, ВКС РФ уничтожили одну из позиций противника на Авдеевском направлении, которая была размещена на отвале крупнейшего в Европе коксохимического предприятия.

"Авдеевка содрогнулась от взрыва", — отметили военкоры.

Боевики ВСУ соорудили в городе мощный укрепрайон, поэтому в регионе активно работает российская авиация, уничтожая фортификационные сооружения противника.