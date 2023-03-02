Су-25 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ авиабомбами ФАБ-500 под Авдеевкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовики Су-25 ВКС РФ ликвидировали сразу несколько опорных пунтов противника, которые были очень важны для группировки ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщил офицер с позывным "Саймон".

Он отметил, что разведчики российской армии обнаружили в регионе опорные и наблюдательные пункты украинских войск. Затем координаты были переданы в штаб.

"Тут же отработали наши летающие танки — штурмовики Су-25 "Грач". При авианалёте использовались бомбы ФАБ-500. Все цели были успешно поражены. Противник понёс потери численностью до роты личного состава", — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.