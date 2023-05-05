Новосибирский депутат презентовал самодельную "дронобойку" за 100 тысяч рублей: собрано из подручных материалов

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новосибирский депутат Ростислав Антонов показал оружие для уничтожения вражеских дронов, собранное из запчастей с AliExpress.

Фото: ИА SM-News

Для конструирования "дронобойки" понадобились также товары из магазина "Леруа Мерлен" и 3D-принтер.

Депутат уверен, что что оружие может составить конкуренцию "покупным" ружьям.

"Видео носило шутливый характер, потому что очень своеобразно выглядит. Всё собрано из подручных материалов. Леруа Мерлен, 3D-принтер и AliExpress — вот три источника успеха", — цитирует слова Антонова издание "Подъём".

Депутат рассказал об успешном испытании кустарного оружия и назвал его себестоимость: 100 тысяч рублей.

Он считает, что производство такого оружия не станет массовым, так как изобретателям "дронобойки" вряд ли достанется контракт Минобороны.

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