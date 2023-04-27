Кашеварова о российских беспилотниках "Добрыня": они не летают

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Анастасия Кашеварова предположила, что в России БПЛА делают из платины, золота, алмазов и чешуи драконов. Они дорогие, но, по словам журналистки, не летают.

Кашеварова высказалась о совещании на тему развития беспилотной авиации, которое провёл Владимир Путин.

"Владимир Владимирович, их "Добрыни" и "Веспы" не летают, а они их закупают по 150-200 тысяч рублей за штуку", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что пацаны в гаражах делают беспилотники за 15-20 тысяч рублей, однако им нужна поддержка.

Она отметила, что на производство дронов тратят деньги, которые собирают всем миром.

"Вообще много вопросов к Минпромторгу. Где аптечки? Где полевые госпитали? Где дроны?" — задала вопросы Кашеварова.

Она выразила надежду на то, что если в проблему вмешался сам Путин, то дело пойдёт активнее.

"На такие совещания надо приглашать тех, чья продукция уже есть и испытана на фронте. А не только пиджаков", — выразила своё мнение журналистка.

Ране политолог Сергей Марков высказал опасения, что производство БПЛА в РФ станет широким полем для коррупционной деятельности.

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