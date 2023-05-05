Украинские СМИ заявили, что ВСУ впервые удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские издания заявляют, что в небе над Киевом якобы была успешно сбита гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" в ночь с 3 на 4 мая. И публикуют первые фотографии обломков.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Как отметили, аналитики российского экспертного Telegram-канала "Военный осведомитель", фотография головной части опубликованных обломков действительно очень сильно напоминает боевые части ракеты "Кинжал" или "Искандер", как по своей форме, так и по толщине. В обломке также видна характерная дыра, говорящая о возможном использовании кинетического перехватчика.

Авторы канала добавили, что устаревшие советские системы ПВО не способны сбить "Кинжал". Поражение подобной цели возможно в большинстве случаев только при помощи Patriot ЗРК PAC-3 с кинетическим перехватчиком. Отверстие в обломке на фото говорит о возможном применении подобной ракеты.

Однако, публичной информации о появлении в украинской армии наиболее совершенных "Патриотов" и современных ракет к ним нет. Кроме того, для точной идентификации обломков нужно больше фотографий, поэтому пока однозначно утверждать, что сбитой ракетой является именно "Кинжал" — нельзя, заключили эксперты.

Добавим, в Воздушных Силах ВСУ также отказались подтвердить информацию СМИ о сбитии ракеты "Кинжал" над Киевом. Командование посоветовало обращаться за комментариями к медиа, которые эти сообщания распространяют.

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