ВС РФ не позволили ВСУ осуществить переброску своих резервов в Артёмовск

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российскими войсками в районе Часова Яра ликвидирован мост, который ВСУ использовали для переброски своих резервов и боеприпасов в Артёмовск. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Фото: rusvesna.su

"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что силами оперативно-тактической и армейской российской авиации при огневой поддержке артиллеристов "Южной" группировки ВС РФ была поражена живая сила и техника противника вблизи Калиновки и Красного.

Также в Минобороны рассказали, что потери ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях составили более 90 бойцов, на Херсонской направлении — около 80 украинских военных, не считая уничтоженной военной техники.

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