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Любовь Степушова

ЧВК Вагнера "залижет раны" и вернётся

5:15
Силовые структуры » Министерство обороны

Отход ЧВК Вагнера из Артёмовска (Бахмута), возможно, ещё нерешённый вопрос, но, в любом случае, "вагнеровцы" свою задачу выполнили достойно, и им надо дать возможность отдохнуть.

ЧВК Вагнера "залижет раны" и вернётся
Фото: Пресс-служба Конкорд

Пригожин обещает вывести ЧВК Вагнера из Артёмовска

Командир ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выпустил видео, где в присутствии своих бойцов объявил, "что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населённом пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК Вагнера в тыловые лагеря, чтобы зализать раны".

Однако, далее Пригожин "просит" начальника Генштаба Валерия Герасимова подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК "на передачу позиций населённого пункта Бахмут подразделениям министерства обороны" и "указать дату, с какого дня они сменят нас на позициях".

То есть, Пригожин показывает, что ультиматума по 10 мая нет, и вопрос может быть урегулирован.

Политолог Евгений Минченко согласен, что речь пока идёт только об обещании покинуть Артёмовск.

"Евгений Пригожин идёт ва-банк — обещание оставить боевые позиции, личные выпады и обвинения в адрес руководства Минобороны. В зоне СВО полноценный информационный кризис. Ну, или хитрая кампания по дезинформации противника, во что верится с трудом", — пишет он в Telegram.

По мнению политолога, видимо, потребуется вмешательство Верховного главнокомандующего.

Писатель Герман Садулаев указывает в Telegram, что решение уже согласовано с Минобороны:

"2 мая я написал здесь: "Ждите новостей по Бахмуту. Странных новостей…" На тот момент мне уже сообщили с мест, что Вагнера выводят свою технику из Бахмута. А позиции Вагнеров занимают десанты и мобики".

ЧВК Вагнера практически взяла Артёмовск

ЧВК Вагнера уже практически взяла Артёмовск, осталось чуть более 2 квадратных км из 46 уже взятых.

Пригожин в обращении очерчивает боевой путь группы — от взятия 9 мая 2022 года Попасной до операции "Бахмутская мясорубка", которая "показала высочайшую эффективность, отвлекла огромное количество сил противника и дала возможность российской армии занять выгодные рубежи обороны и продолжить наступление”.

Это действительно так.

Почему Пригожин уводит своих бойцов

Пригожин подчеркнул, что к 9 мая этого года ЧВК Вагнера должна была "полностью овладеть Артёмовском по намеченному плану", но "околовоенные бюрократы отрезали нас от любых артиллерийских боеприпасов".

Из-за этого, по его словам, потери растут в геометрической прогрессии каждый день. Также глава ЧВК указывает на то, что фланги в городе части Минобороны РФ удерживают с численностью войск, которая "сильно отличается от реально заявленной", что ставит бойцов Вагнера под угрозу уничтожения.

Народ поддерживает вагнеровцев

В Кремле видели заявление Пригожина про уход из Бахмута, но его не комментируют, заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

"Я не могу его комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", — заявил он.

Политолог Сергей Марков в Telegram пишет, что на стороне группы Вагнера есть поддержка большинства российского общества и большинства офицеров и солдат армии России.

"Все они считают, что вагнеровцев снабжают и снарядами, и другим остро необходимым очень слабо. Но сказать это прямо не могут из-за субординации. И они рады, что хоть Пригожин громко говорит, то, что думают они. Вопрос должен быть срочно решён Советом Безопасности России", — указал Марков.

Политик Олег Царёв отмечает в Telegram, что "класть по сто наших ребят в лобовых штурмах без поддержки артиллерии за сто метров территории нет смысла”. Царёву тоже "очень хочется верить, что ситуация разрешится".

"То, что происходит, выглядит сюрреализмом на фоне всех тех вызовов, которые ставят перед нашей страной внешние противники", — отметил политик.

На Украине две точки зрения на конфликт МО и Вагнера

В украинских пабликах царят две точки зрения. Одни полагают, что это "какой-то обман" — операция Кремля "по приглашению ВСУ наступать на этом участке". Другие — что надо пользоваться моментом и "раскачать внутренний конфликт элит в РФ, чтобы максимально деморализовать общество, развязать там гражданское противостояние и добиться от Кремля капитуляции".

"На Банковой эту информацию (отход ЧВК Вагнера) пока воспринимают скептично и ждут сведения от западных разведок, но можно уже констатировать факт, что ВСУ получают хороший шанс удержать Бахмут до 9 мая, а Сырский — реализовать свой план", — пишет Telegram-канал "Резидент".

Читайте по теме: Инсайд: ВСУ нанесут контрудар под Артёмовском 3-4 мая, далее — на Лисичанск

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы днр всу война армия бахмут минобороны сергей марков евгений пригожин
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