Российская авиация нанесла мощный удар по территории Павлоградского химзавода 1 мая. В результате атаки произошла серия взрывов большой силы. Киевское руководство скрывает потери ВСУ, однако Telegram-канал "Рыбарь", ссылаясь на свои источники, рассказал о последствиях.
Во-первых, в результате ракетного удара ликвидировано около 100 снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Ольха".
Во-вторых, уничтожены резервуары с подлежащим утилизации топливом ракет SS-24, 15 пусковых головок к баллистическим ракетам, а также 150 корпусов двигателей твердотопливных ракет.
"В самом большом ангаре было около 800 тонн ракетного топлива, а всего — порядка полутора тысяч тонн. Общая мощность взрыва — около четырёх килотонн", — отмечается в материале.
Воронка получилось 30 метров глубиной и до 80 метров шириной. В радиусе 300 метров от воронки все деревья и столбы сдуло. Завалы самого бункера разобрать практически невозможно. Там дислоцировались подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
"Получилась огромная братская могила", — заявили военкоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.