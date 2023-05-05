"Рыбарь" озвучил последствия удара ВКС РФ по Павлограду 1 мая

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация нанесла мощный удар по территории Павлоградского химзавода 1 мая. В результате атаки произошла серия взрывов большой силы. Киевское руководство скрывает потери ВСУ, однако Telegram-канал "Рыбарь", ссылаясь на свои источники, рассказал о последствиях.

Фото: flickr. com

Во-первых, в результате ракетного удара ликвидировано около 100 снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Ольха".

Во-вторых, уничтожены резервуары с подлежащим утилизации топливом ракет SS-24, 15 пусковых головок к баллистическим ракетам, а также 150 корпусов двигателей твердотопливных ракет.

"В самом большом ангаре было около 800 тонн ракетного топлива, а всего — порядка полутора тысяч тонн. Общая мощность взрыва — около четырёх килотонн", — отмечается в материале.

Воронка получилось 30 метров глубиной и до 80 метров шириной. В радиусе 300 метров от воронки все деревья и столбы сдуло. Завалы самого бункера разобрать практически невозможно. Там дислоцировались подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

"Получилась огромная братская могила", — заявили военкоры.

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