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"Рыбарь" озвучил последствия удара ВКС РФ по Павлограду 1 мая

1:20
Силовые структуры

Российская авиация нанесла мощный удар по территории Павлоградского химзавода 1 мая. В результате атаки произошла серия взрывов большой силы. Киевское руководство скрывает потери ВСУ, однако Telegram-канал "Рыбарь", ссылаясь на свои источники, рассказал о последствиях.

"Рыбарь" озвучил последствия удара ВКС РФ по Павлограду 1 мая
Фото: flickr. com

Во-первых, в результате ракетного удара ликвидировано около 100 снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Ольха".

Во-вторых, уничтожены резервуары с подлежащим утилизации топливом ракет SS-24, 15 пусковых головок к баллистическим ракетам, а также 150 корпусов двигателей твердотопливных ракет.

"В самом большом ангаре было около 800 тонн ракетного топлива, а всего — порядка полутора тысяч тонн. Общая мощность взрыва — около четырёх килотонн", — отмечается в материале.

Воронка получилось 30 метров глубиной и до 80 метров шириной. В радиусе 300 метров от воронки все деревья и столбы сдуло. Завалы самого бункера разобрать практически невозможно. Там дислоцировались подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

"Получилась огромная братская могила", — заявили военкоры.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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