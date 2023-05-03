МК: ВКС РФ приступили к ударной майской декаде для срыва контрнаступления ВСУ

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Май начался с мощных ударов по территории Украины. Массированная атака российской авиации, которая была произведена 1 мая, стала самой разрушительной за последнее время. Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) ожидает тяжёлая майская декада, которая продлится минимум до Дня Победы. Об этом сообщил обозреватель Сергей Вальченко в материале для "МК".

Фото: goodfon.ru

Массированный удар по военным объектам ВСУ доказывает, что Генштаб российской армии готов жёстко реагировать на стягивание резервов противника к передовой. Именно так украинские войска готовятся к масштабному контрнаступлению. Основная цель ударов ВКС РФ состоит в том, чтобы затруднить реализацию планов Украины и НАТО, указал Вальченко.

В результате массированной атаки были поражены склады ВСУ в Павлограде. Аналитик полагает, что именно там производилось топливо для новых баллистических ракет большой дальности "Гром".

"В железнодорожных составах и на складах уничтожено огромное количество техники и боеприпасов, предназначенных для украинского наступления. В общем, апокалипсис местного масштаба. Ещё пара таких ударов, и никакого наступления не будет", — отметил военный эксперт Алексей Суконкин.

Вальченко убеждён, что в преддверии разрекламированного "контрнаступа" ВСУ интенсивность ударов по территории Украины будет только нарастать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.