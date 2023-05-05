"Военная хроника": ВС России наносят масштабный ракетный удар по тылам и стягиваемым для наступления резервам армии Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что зафиксирован массированный пуск ракет российской армии по Украине.

Фото: Вадим Савицкий

По данным Telegram-канала "Военная хроника", Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по Харьковской, Днепропетровской и Сумской областям. Тревога звучит в Житомирской, Полтавской, Кировоградской областях, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, добавили корреспонденты.

Предположительно, запуск крылатых ракет осуществляется в районе Каспийского моря. Военные используют самолёты Ту-95МС, допустили в СМИ. По словам журналистов, скорее всего, армия РФ атакует тыл и резервы противника, которые нужны ВСУ для контрнаступления.

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