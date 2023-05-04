Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Корреспонденты Telegram-канала "Военная хроника" сообщил о массированном пуске ракет по Украине.
Основными направлениями ударов стали Запорожская область, Херсон, Николаев и Одесса. Согласно предварительным данным, пуски ракет с воздушных носителей были зафиксированы в 10:32.
"Судя по всему, пошла массированная работа по тылам ВСУ и местам скопления техники", — пишут военкоры.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что войска противника сосредоточили на линии соприкосновения в Запорожской области несколько десятков тысяч солдат, подготовленных для наступления.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.