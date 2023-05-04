Зафиксирован массированный пуск ракет ВКС России по целям ВСУ на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Корреспонденты Telegram-канала "Военная хроника" сообщил о массированном пуске ракет по Украине.

Фото: Вадим Савицкий

Основными направлениями ударов стали Запорожская область, Херсон, Николаев и Одесса. Согласно предварительным данным, пуски ракет с воздушных носителей были зафиксированы в 10:32.

"Судя по всему, пошла массированная работа по тылам ВСУ и местам скопления техники", — пишут военкоры.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что войска противника сосредоточили на линии соприкосновения в Запорожской области несколько десятков тысяч солдат, подготовленных для наступления.

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