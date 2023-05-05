Подоляка: в ближайшее время произойдёт два грандиозных сражения

Параллельно с контрнаступлением Киев будет наносить информудар, чтобы сломить ВС РФ.

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Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

"В ближайшие недели-месяцы решится судьба кампании. Противник больше не может ждать. Он уже накопил максимум сил. Если ВСУ не пойдут в атаку сейчас, следующий удар будет слабее. Длительную войну против России они вести не смогут. Успешность контрнаступления будет зависеть от нашей готовности отразить удар", — в эфире "Первого канала" сказал Подоляка.

По его мнению, будет два сражения: в районе Артёмовска и удар украинцев во фланги от Северска. Если боевикам удастся это сделать, они атакуют Мелитополь и пойдут на Бердянск, отметил аналитик.

Если у ВСУ ничего не получится, то они перебросят резервы с юга на Бахмут. Киеву необходимо одержать хотя одну победу, иначе он проиграет и на информационном фронте, отметил Подоляка.

Поставленная бронетехника уже совсем рядом с линией фронта и готовится к наступлению, подытожил военный блогер.