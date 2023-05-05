Анпилогов: ни Россия, ни Запад ещё не использовали весь доступный потенциал

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Хотя СВО и имеет позиционный характер, нельзя сравнивать боевые действия на Украине с Первой мировой.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщил публицист Алексей Анпилогов.

Он отметил, что если бы Вильгельм проводил СВО против французов, мы бы не говорили о мировой войне.

"В первый же год тогда все стороны выкинули все козыри — задействовали артиллерию, всю пехоту, и уже потом что-то изобретали. А сейчас воюющие стороны используют только часть доступных им сил, и с введением нового вооружения ситуация на фронте меняется", — в эфире ради "Комсомольская правда" сказал аналитик.

И с поступлением новых вооружений, к примеру, планирующих авиационных бомб, на линии соприкосновения серьёзно меняется картинка. Так штурмовики в Артёмовске оказались оружием, против которого у Украины нет ответа. Даже в обороне ВСУ несут потерь в 4-5 раз больше, отметил Анпилогов и подчеркнул, что на Украине уже километровые ряды могил.