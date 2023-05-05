Российские морпехи выиграли артиллерийскую дуэль у ВСУ под Угледаром

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Случаи дуэлей между танками и артиллерийскими установками в современных боевых условиях довольно редки. Об одном таком поединке с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), который завершился в пользу российских бойцов, сообщает "Военная хроника".

Фото: Тimesnews

Бой на одном из участков фронта в районе Угледара в ДНР завязался между экипажами российской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт С" и польской САУ Krab, поставленной киевскому режиму странами НАТО.

Командир "Гиацинта" рассказал репортёрам, что морским пехотинцам Тихоокеанского флота России потребовалось всего три выстрела, чтобы вывести из строя вражескую гаубицу.

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