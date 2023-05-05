Случаи дуэлей между танками и артиллерийскими установками в современных боевых условиях довольно редки. Об одном таком поединке с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), который завершился в пользу российских бойцов, сообщает "Военная хроника".
Бой на одном из участков фронта в районе Угледара в ДНР завязался между экипажами российской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт С" и польской САУ Krab, поставленной киевскому режиму странами НАТО.
Командир "Гиацинта" рассказал репортёрам, что морским пехотинцам Тихоокеанского флота России потребовалось всего три выстрела, чтобы вывести из строя вражескую гаубицу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.