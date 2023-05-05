Погодные условия на Украине пока не самые благоприятные для перехода в контрнаступление, о котором говорят представители киевского режима уже не одну неделю. Военкоры "Русской весны" опубликовали в своём Telegram-канале новые кадры, на которых видно, как бронетехника НАТО и танки ВСУ утопают в грязи.
Американские бронетранспортёры M113 и даже танки Т-64БВ не выдержали испытания украинским чернозёмом. Грязь засосала бронемашины машины так сильно, что боевикам пришлось вытаскивать их при помощи другого танка и БМП-1.
Ранее репортёры рассказали, как российские морпехи выиграли артиллерийскую дуэль у ВСУ под Угледаром, уничтожив поставленную Западом Киеву натовскую САУ Krab.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.