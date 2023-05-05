РВ: военные РФ устроили "огненный ад" для ВСУ в Бахмуте, ударив зажигательными боеприпасами

В Сети распространяется видео из Бахмута (Артёмовска), на котором город пылает после удара зажигательными боеприпасами. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале в пятницу вечером.

В Бахмуте огненный ад, пишут репортёры. Они предположили, что один из районов, где засели боевики вооружённых сил Украины, российские военные накрыли в тёмное время суток залпами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

Ранее военкоры опубликовали видео с колонной бронетехники НАТО и танков ВСУ, которая почти утонула в грязи на Украине.