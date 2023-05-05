В Сети распространяется видео из Бахмута (Артёмовска), на котором город пылает после удара зажигательными боеприпасами. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале в пятницу вечером.
В Бахмуте огненный ад, пишут репортёры. Они предположили, что один из районов, где засели боевики вооружённых сил Украины, российские военные накрыли в тёмное время суток залпами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".
Ранее военкоры опубликовали видео с колонной бронетехники НАТО и танков ВСУ, которая почти утонула в грязи на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.