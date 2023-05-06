ABC: Кремль атаковал украинский беспилотник UJ-22 Airborne

При атаке дронов на Кремль в ночь на 3 мая мог быть использован украинский беспилотник UJ-22, поскольку он способен преодолевать большие расстояния. Об этом заявил экономист из США Дин Бейкер в интервью ABC News.

Фото: www.vestnik. az/news/important/169664.html

Он считает, что удар по Кремлю был вполне возможен, так как Москва находится примерно в 600 км от границы с Украиной.

Аналитик подчеркнул, что летательный аппарат UJ-22 Airborne, разработанный украинской фирмой UKRJET, хоть и не очень быстрый сам по себе, но есть возможность его модифицировать. Также беспилотник легко доступен и его можно заказать через Интернет.

Ранее украинские СМИ заявили, что ВСУ якобы впервые удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом. Позже это официально опровергли представители Воздушных сил Украины.

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