SHOT: украинские диверсанты попытались проникнуть в Белгородскую область

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что в субботу, шестого мая, ДРГ Украины пыталась попасть в Белгородскую область.

Фото: ВКонтакте

О происшествии рассказали в Telegram-канале SHOT. По информации его источника, украинские диверсанты добрались до села Новая Таволжанка со стороны Волчанска. Журналисты добавили, что белгородские пограничники не позволили ДРГ продолжить атаковать. Сейчас обстановка спокойная, отметили в СМИ.

Ранее в Mash заявляли, что несколько десятков украинских диверсантов хотели прорваться в Брянскую область.

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