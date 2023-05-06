Российские журналисты сообщили, что в субботу, шестого мая, ДРГ Украины пыталась попасть в Белгородскую область.
О происшествии рассказали в Telegram-канале SHOT. По информации его источника, украинские диверсанты добрались до села Новая Таволжанка со стороны Волчанска. Журналисты добавили, что белгородские пограничники не позволили ДРГ продолжить атаковать. Сейчас обстановка спокойная, отметили в СМИ.
Ранее в Mash заявляли, что несколько десятков украинских диверсантов хотели прорваться в Брянскую область.
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