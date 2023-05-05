Mash: несколько десятков украинских диверсантов попытались прорваться в Брянскую область

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территорию Брянской области попытались прорваться несколько десятков украинских диверсантов. Об этом сообщает Mash в пятницу вечером.

Фото: n4k.ru

По информации издания, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на нескольких пикапах пошли на прорыв в Стародубском районе. Около села Демьянки их встретили бойцы российской армии и в ходе боя отогнали обратно.

Попытка прорыва случилась примерно около 16.00, сообщает Telegram-канал. Во всём районе объявлена тревога, выставлены блокпосты, местные жители спрятались в подвалах. Сейчас в районе всё спокойно.

Отметим, официальной информации по поводу данного инцидента пока не было.

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