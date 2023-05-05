На территорию Брянской области попытались прорваться несколько десятков украинских диверсантов. Об этом сообщает Mash в пятницу вечером.
По информации издания, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на нескольких пикапах пошли на прорыв в Стародубском районе. Около села Демьянки их встретили бойцы российской армии и в ходе боя отогнали обратно.
Попытка прорыва случилась примерно около 16.00, сообщает Telegram-канал. Во всём районе объявлена тревога, выставлены блокпосты, местные жители спрятались в подвалах. Сейчас в районе всё спокойно.
Отметим, официальной информации по поводу данного инцидента пока не было.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.