Опубликовано видео боя с диверсантами ВСУ, которые пытались прорваться в Белгородскую область

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео попытки прорыва украинских диверсантов на территорию России сегодня ночью. Кадры публикуют в Telegram.

Ранее ряд источников сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться через границу в Белгородской области. Боевики зашли со стороны Волчанска. Попытка была отбита российскими пограничниками.

Военные эксперты в соцсетях также пишут, что со стороны России потерь нет, по противнику отработали с БТР-80, потери врага уточняются. Сейчас обстановка спокойная и контролируемая.

В пятницу вечером Mash сообщил о попытке нескольких десятков украинских диверсантов прорваться в Брянскую область. Однако позже власти региона данную информацию не подтвердили.