В Сети появилось видео попытки прорыва украинских диверсантов на территорию России сегодня ночью. Кадры публикуют в Telegram.
Ранее ряд источников сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться через границу в Белгородской области. Боевики зашли со стороны Волчанска. Попытка была отбита российскими пограничниками.
Военные эксперты в соцсетях также пишут, что со стороны России потерь нет, по противнику отработали с БТР-80, потери врага уточняются. Сейчас обстановка спокойная и контролируемая.
В пятницу вечером Mash сообщил о попытке нескольких десятков украинских диверсантов прорваться в Брянскую область. Однако позже власти региона данную информацию не подтвердили.
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