Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия обстреливает город Шебекино.
"Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
По данным чиновника, в результате происшествия пострадал один человек. Глава региона пообещал рассказать подробности атаки позже.
В Telegram-канале Mash заявили, что местные жители зафиксировали около 10 прилётов. Как подчеркнули журналисты, украинские военные обстреляли школу. В ней не находились ученики, поскольку их занятия проходят в дистанционном формате.
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