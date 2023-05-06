Украинские военные обстреляли школу в Белгородской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия обстреливает город Шебекино.

Фото: Министерство обороны Украины

"Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По данным чиновника, в результате происшествия пострадал один человек. Глава региона пообещал рассказать подробности атаки позже.

В Telegram-канале Mash заявили, что местные жители зафиксировали около 10 прилётов. Как подчеркнули журналисты, украинские военные обстреляли школу. В ней не находились ученики, поскольку их занятия проходят в дистанционном формате.

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