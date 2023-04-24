Под обстрел армии Украины попал хутор Мухин Шебекинского горного округа, который находится в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях"
Ранее, 23 апреля, стало известно, что ВСУ под прицел поставили несколько муниципальных образований Белгородской области, в результате чего была повреждена линия электропередачи.
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Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.