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Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский район

0:32
Силовые структуры

Под обстрел армии Украины попал хутор Мухин Шебекинского горного округа, который находится в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский район

"Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях"

Ранее, 23 апреля, стало известно, что ВСУ под прицел поставили несколько муниципальных образований Белгородской области, в результате чего была повреждена линия электропередачи. 

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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