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Колонна БМП Bradley едет по Украине: ВСУ готовят технику НАТО к контрнаступлению

0:56
Силовые структуры

В Сети появились кадры большой колонны американских БМП Bradley, едущих где-то по Украине. Боевики ВСУ активно готовятся применить натовские бронемашины в контрнаступлении. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

Также на одной из машин был замечен новый тактический знак в виде белой стрелы. Есть информация, что это 47-я мехбригада ВСУ.

Военный журналист Юрий Котенок, комментируя ролик в своём Telegram-канале предположил, что видео снято на Запорожском направлении. По мнению репортёра, судя по тому, что на последнем кадре видно даже лицо водителя автомобиля, из которого велась съёмка, ролик вброшен украинской стороной намеренно.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе заметили колонну немецких танков Leopard 2, направляющихся в сторону Приднестровья.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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