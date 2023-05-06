Колонна БМП Bradley едет по Украине: ВСУ готовят технику НАТО к контрнаступлению

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры большой колонны американских БМП Bradley, едущих где-то по Украине. Боевики ВСУ активно готовятся применить натовские бронемашины в контрнаступлении. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

Также на одной из машин был замечен новый тактический знак в виде белой стрелы. Есть информация, что это 47-я мехбригада ВСУ.

Военный журналист Юрий Котенок, комментируя ролик в своём Telegram-канале предположил, что видео снято на Запорожском направлении. По мнению репортёра, судя по тому, что на последнем кадре видно даже лицо водителя автомобиля, из которого велась съёмка, ролик вброшен украинской стороной намеренно.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе заметили колонну немецких танков Leopard 2, направляющихся в сторону Приднестровья.