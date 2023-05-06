МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью

Колонна немецких танков Leopard 2 движется к Приднестровью. Об этом пишет МК со ссылкой на украинские СМИ. Бронетехнику заметили в Одессе 5 мая.

Фото: live.warthunder.com

Эксперты также обсуждают возможные варианты применения этих танков. Предположительно, при первом варианте вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят основной контрудар по Приднестровью, чтобы поставить российских военных перед непростым выбором: оказывать срочную помощь своему контингенту в регионе или удерживать имеющиеся позиции.

Также переброска техники может быть и отвлекающим манёвром для контрнаступления, которое ВСУ начнут в Артёмовске (Бахмуте), Запорожской области или под Угледаром.

Отмечается, что подобные психологические операции украинские войска проводили уже неоднократно, хотя активных действий при этом не предпринимали.

Ранее военкоры показали видео с колонной бронетехники НАТО и танков ВСУ, почти утонувших в грязи на Украине.

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