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МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью

Силовые структуры

Колонна немецких танков Leopard 2 движется к Приднестровью. Об этом пишет МК со ссылкой на украинские СМИ. Бронетехнику заметили в Одессе 5 мая.

МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Фото: live.warthunder.com

Эксперты также обсуждают возможные варианты применения этих танков. Предположительно, при первом варианте вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят основной контрудар по Приднестровью, чтобы поставить российских военных перед непростым выбором: оказывать срочную помощь своему контингенту в регионе или удерживать имеющиеся позиции.

Также переброска техники может быть и отвлекающим манёвром для контрнаступления, которое ВСУ начнут в Артёмовске (Бахмуте), Запорожской области или под Угледаром.

Отмечается, что подобные психологические операции украинские войска проводили уже неоднократно, хотя активных действий при этом не  предпринимали.

Ранее военкоры показали видео с колонной бронетехники НАТО и танков ВСУ, почти утонувших в грязи на Украине.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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