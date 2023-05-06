Кадыров: подразделения спецназа "Ахмат" готовы выдвигаться в Артёмовск

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовск (Бахмут) готовы выдвинуться подразделения полка спецназа "Ахмат". Об этом заявил в субботу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских боевиков.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

По словам политика, чеченские бойцы находятся в боевой готовности и ждут только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения спецоперации, добавил Кадыров.

Глава Чечни заявил, что сейчас совместно с Минобороны РФ разрабатывает свою стратегию действий на данном участке с учётом тактики противника и имеющихся у ВС РФ ресурсов, выразив уверенность, что это принесёт положительные результаты.

"Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ", — заключил Кадыров.

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