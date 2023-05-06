РВ: опубликованы видеокадры подбитого Hummer производства США в Артёмовске

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На передовой в Донбассе американский военный автомобиль "Хаммер" был разрушен точным ударом российских военных. Видео уничтожения машины опубликовано в Telegram-канале "Русской Весны".

Силы киевского режима активно используют поставленные США бронеавтомобили Humvee на передовой. Однако российские военнослужащие ликвидируют десятки таких машин на всех направлениях фронта в зоне специальной операции.

На опубликованном видео демонстрируется горящий американский автомобиль в Артёмовске.

Ранее сообщалось, что танкист ВС России с позывным "Жених", взявший в плен военнослужащих ВС Украины, дал эксклюзивное интервью.