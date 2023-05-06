На передовой в Донбассе американский военный автомобиль "Хаммер" был разрушен точным ударом российских военных. Видео уничтожения машины опубликовано в Telegram-канале "Русской Весны".
Силы киевского режима активно используют поставленные США бронеавтомобили Humvee на передовой. Однако российские военнослужащие ликвидируют десятки таких машин на всех направлениях фронта в зоне специальной операции.
На опубликованном видео демонстрируется горящий американский автомобиль в Артёмовске.
Ранее сообщалось, что танкист ВС России с позывным "Жених", взявший в плен военнослужащих ВС Украины, дал эксклюзивное интервью.
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