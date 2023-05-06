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Танкист ВС России, взявший в плен военнослужащих ВС Украины, дал эксклюзивное интервью

0:55
Силовые структуры

Молодой танкист с позывным "Жених" из штурмового отряда 35-й бригады "Отважные" рассказал о своих подвигах в бою против нацистов. Являясь командиром взвода, он неоднократно проявлял отвагу и самоотверженность. "Жених" поделился своей историей в зоне боевых действий.

Танкист ВС России, взявший в плен военнослужащих ВС Украины, дал эксклюзивное интервью
Фото: rusvesna.su

Военный упомянул, что его прадед также был танкистом во время Великой Отечественной Войны, но в его семье никто ранее не служил в армии.

"Когда ты находишься в танке, ты не боишься", — сказал "Жених", называя танкистов ВСУ трусливыми и объясняя, что ещё не встречался с украинскими танками в прямых боях.

Он также рассказал, что его подразделение состоит из артиллеристов, инженеров, беспилотной авиации и АГС.

"Жених" подробно описал знаменитую операцию, когда он взял в плен десяток солдат ВСУ.

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Интервью танкиста
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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