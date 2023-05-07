Гордон*: Севастополь и Крымский мост доживают последние месяцы

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Севастополь исчезнет с карты, а Керченскому мосту осталось существовать две-три недели.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом сообщил киевский пропагандист Дмитрий Гордон*.

"Севастополь будет иметь другое название, он будет называться, как раньше назывался по-крымско-татарски, названия Севастополь больше не будет… Коллаборанты, которые находятся в Крыму, собирайте свои манатки и кишмиште оттуда. Чем скорее, тем лучше. Потому что взорвут Крымский мост — вы не сможете убежать", — в интервью экс-ведущему "оппозиционных" каналов из пула Медведчука Василию Голованову сказал националист.

По его словам, свой творческий вечер для Вооружённых сил Украины и "заукраинских" местных жителей, он проведёт в Ялте в Дворце культуры "Юбилейный". Пропагандист даже пригласил туда зрителей.

Напомним, ночью 7 мая Украина пыталась атаковать российский полуостров Крым с помощью БПЛА, но армия России отразила удар.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.