Севастополь исчезнет с карты, а Керченскому мосту осталось существовать две-три недели.
Об этом сообщил киевский пропагандист Дмитрий Гордон*.
"Севастополь будет иметь другое название, он будет называться, как раньше назывался по-крымско-татарски, названия Севастополь больше не будет… Коллаборанты, которые находятся в Крыму, собирайте свои манатки и кишмиште оттуда. Чем скорее, тем лучше. Потому что взорвут Крымский мост — вы не сможете убежать", — в интервью экс-ведущему "оппозиционных" каналов из пула Медведчука Василию Голованову сказал националист.
По его словам, свой творческий вечер для Вооружённых сил Украины и "заукраинских" местных жителей, он проведёт в Ялте в Дворце культуры "Юбилейный". Пропагандист даже пригласил туда зрителей.
Напомним, ночью 7 мая Украина пыталась атаковать российский полуостров Крым с помощью БПЛА, но армия России отразила удар.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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