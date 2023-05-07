Вооружённые силы Украины пытались атаковать российский Крым, однако комплексы ПВО РФ отразили удар.
Как минимум один беспилотник самолётного типа сбит в районе мыса Фиолент у Севастополя. Он рухнул, разлетевшись осколками почти на сто метров.
Глава Севастополя Михаил Развожаев позже сделал заявление, что всего на Севастополь и полуостров было направлено не менее десяти беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.
В Республике Крым повреждений не выявлено.
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