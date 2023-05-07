Рогов рассказал, что ракетный удар ВСУ по Крыму произвели с оккупированной территории России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запуск двух баллистических ракет "Гром-2" по территории полуострова Крым был осуществлён украинскими боевиками из столицы Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ.

Фото: https://t.me/stranaua/52755

Такое заявление сделал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье", — цитирует политика издание RT.

Рогов пояснил, что украинское командование заранее перебросило оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" в населённый пункт, и сейчас его "постоянно прячут на промышленных предприятиях", боясь обнаружения.

Ранее российский штурмовик рассказал, как артиллерия ВСУ уничтожила пять раненых украинских военнослужащих.

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