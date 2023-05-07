РИА Новости: пять военнослужащих ВСУ погибли в Марьинке под огнём собственной артиллерии

Украинская артиллерия нанесла удар по пятерым раненым солдатам ВСУ, когда им пытались оказать помощь российские бойцы, рассказал военнослужащий штурмового подразделения ВС РФ с позывным "Гуд".

Фото: скрин Ютуб

Во время боя за один из домов в Марьинке российские штурмовики услышали просьбы о помощи из подвала, в котором прятались раненые боевики.

"Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли", — пояснил боец в интервью агентству РИА Новости.

Он добавил, что артиллерия ВСУ нанесла удар по дому, в результате чего украинских военных засыпало в подвальном помещении.

Ранее представитель администрация Запорожской области РФ рассказал о резкой активизации ВСУ на Ореховском направлении.

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