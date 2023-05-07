Кедми назвал первую цель президента Владимира Путина, которая спасла Россию

Владимир Путин первым делом отстранил олигархов от управления Россией из-за их ненадёжности.

Фото: Администрация президента РФ

Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми, рассказав, что лично это слышал это от президента РФ.

По словам аналитика, происходящее во время СВО показывает, что на олигархов и интеллигентов-либералов полагаться нельзя. У олигархата, особенно обогатившегося в 90-е годы прошлого столетия, нет Родины — они озабочены лишь обогащением.

"Их родина там, где лежат их деньги, а их бог — это деньги, нажива. Больше у них ничего нет. К счастью, ограничение способности олигархов влиять на власть было первой целью Путина, о которой он говорил, о которой я слышал от него. Он мне сказал: "Они не власть, они больше не будут управлять государством", — сказал Кедми.

А так называемая интеллигенция, выступившая против СВО, ориентирована только на Запад, и неприятие специальной операции, а также страх перед мобилизацией вынудили многих сбежать из страны, и они уже не могут влиять на ситуацию, подытожил Кедми.

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