Украинские ресурсы показали видео последнего пути снабжения ВСУ в Бахмуте через поле

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео дороги на выезд из Бахмута (Артёмовска). На кадрах видно, что по военным машинам боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) наносятся удары во время следования.

Как отмечают украинские Telegram-каналы, дорог на Бахмут уже нет, ВСУ вынуждены снабжать город через единственное поле, которое находится под постоянным обстрелом российской артиллерии. Чтобы привезти в город хоть что-то, передвигаться боевикам приходится только на пикапах, но на них много не увезёшь.

Ранее на Украине заметили большую колонну БМП Bradley США с новыми тактическими знаками. Предположительно, ВСУ готовятся к контрнаступлению на Запорожском направлении.