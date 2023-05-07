В Сети появилось видео дороги на выезд из Бахмута (Артёмовска). На кадрах видно, что по военным машинам боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) наносятся удары во время следования.
Как отмечают украинские Telegram-каналы, дорог на Бахмут уже нет, ВСУ вынуждены снабжать город через единственное поле, которое находится под постоянным обстрелом российской артиллерии. Чтобы привезти в город хоть что-то, передвигаться боевикам приходится только на пикапах, но на них много не увезёшь.
Ранее на Украине заметили большую колонну БМП Bradley США с новыми тактическими знаками. Предположительно, ВСУ готовятся к контрнаступлению на Запорожском направлении.
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