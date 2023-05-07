Baza: работающим на парадах Победы сотрудникам Росгвардии выдали антидроновые ружья

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что работникам Росгвардии выдали ружья для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Фото: telegram

Как написали в Telegram-канале Baza, такое оружие получили силовики, которые будут работать на репетициях парада Победы и во время самого праздника. По информации источника, экипажи получили по одному ружью и инструкции для защиты территории от дронов.

Ранее сообщалось, что власти раздали сотрудникам Росгвардии бинокли. Это произошло после удара БПЛА по резиденции лидера РФ Владимира Путина, отметили в СМИ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.