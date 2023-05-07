Российские журналисты сообщили, что работникам Росгвардии выдали ружья для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Как написали в Telegram-канале Baza, такое оружие получили силовики, которые будут работать на репетициях парада Победы и во время самого праздника. По информации источника, экипажи получили по одному ружью и инструкции для защиты территории от дронов.
Ранее сообщалось, что власти раздали сотрудникам Росгвардии бинокли. Это произошло после удара БПЛА по резиденции лидера РФ Владимира Путина, отметили в СМИ.
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